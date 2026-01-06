Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı
Süper Lig’de ara transfer dönemi nefes kesen bir hamleye sahne oldu. Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği merak konusu olan tecrübeli eldiven Mert Günok, futbol hayatına başladığı Fenerbahçe’ye geri dönüyor. Ezeli rakipler arasındaki bu sürpriz takasın perde arkasındaki anlaşma şartları ise nihayet netleşti.
Süper Kupa'da bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Transferde harekete geçen sarı-lacivertliler, ilk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.
Hız kesmeyecek olan Kanarya, İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci transferine yöneldi.
ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU
Öte yandan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan transfer anlaşmasının şartları da belli oldu.
MERT'E KARŞILIK CENGİZ ÜNDER
Buna göre siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan Cengiz Ünder'in bonservisi Mert'e karşılık Beşiktaş'a verilecek.
PARA DA ÖDENECEK
İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, takasın üstüne de 1.5 milyon Euro para ödenecek.
Bu doğrultuda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli milli kaleci Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye döndü.
BEŞİKTAŞ'A KİRALANDI
Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunun başında Cengiz Ünder'i 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralamıştı.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 524 dakika süre aldı.
28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 2 kez de asist yaptı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERLERİ
Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.
130 MAÇTA FORMA GİYDİ
Beşiktaş kariyerinde 130 maça çıkan Mert Günok ise 153 gol yerken, 38 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR
Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin piyasa değeri ise 500 bin Euro.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı
- A101 8 Ocak aktüel kataloğu: Ev tekstili, mutfak ve banyo ürünlerinde fırsat!
- TOKİ kura heyecanı Mardin ve Ağrı’da! Hak sahipleri belli oluyor
- İstanbul'a Balkanlardan erken kar sürprizi! Sel ve dondurucu soğuklar geliyor
- Memur enflasyon farkı ne zaman yatacak? İşte beklenen gün
- 6-9 Ocak BİM aktüel kataloğunda indirimler belli oldu: BİM’de bu hafta neler var?
- İstanbul’da baraj doluluk oranları yükseldi: Ankara ve Bursa’da son durum ne?
- TOKİ 500 bin sosyal konutta Siirt kura çekimi tamamlandı: Van'da hak sahipleri belli oldu
- MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2026 başvuruları başladı: İşte ÖSYM ekranı…
- Kıdem tazminatı 2026: Yeni tavan ücret ne kadar oldu?
- Ocak kira zammı belli oldu! Konut, dükkan ve iş yeri hesaplama
- Zamlı sosyal yardımlar belli oldu! Ödemeler değişiyor: 65 yaş, evde bakım