06 Ocak 2026, Salı
Haberler Beşiktaş Haberleri Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 10:55 Güncelleme: 06.01.2026 11:03
Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

Süper Lig’de ara transfer dönemi nefes kesen bir hamleye sahne oldu. Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmasının ardından geleceği merak konusu olan tecrübeli eldiven Mert Günok, futbol hayatına başladığı Fenerbahçe’ye geri dönüyor. Ezeli rakipler arasındaki bu sürpriz takasın perde arkasındaki anlaşma şartları ise nihayet netleşti.

Süper Kupa'da bugün Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

Transferde harekete geçen sarı-lacivertliler, ilk olarak Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı renklerine bağladı.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

Hız kesmeyecek olan Kanarya, İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılacak olması nedeniyle kaleci transferine yöneldi.

ANLAŞMA ŞARTLARI BELLİ OLDU

Öte yandan ezeli rakipler Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılan transfer anlaşmasının şartları da belli oldu.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

MERT'E KARŞILIK CENGİZ ÜNDER

Buna göre siyah-beyazlı takımda kiralık oynayan Cengiz Ünder'in bonservisi Mert'e karşılık Beşiktaş'a verilecek.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

PARA DA ÖDENECEK

İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, takasın üstüne de 1.5 milyon Euro para ödenecek.

Bu doğrultuda Beşiktaş'ta kadro dışı kalan tecrübeli milli kaleci Mert Günok, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe'ye döndü.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

BEŞİKTAŞ'A KİRALANDI

Sarı-lacivertliler yaz transfer sezonunun başında Cengiz Ünder'i 1 yıllığına Beşiktaş'a kiralamıştı.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Cengiz Ünder, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda toplamda 11 karşılaşmada forma giydi ve 524 dakika süre aldı.

28 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre boyunca rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 2 kez de asist yaptı.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

GÜNCEL PİYASA DEĞERLERİ

Transfermarkt verilerine göre Cengiz Ünder'in güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı

130 MAÇTA FORMA GİYDİ

Beşiktaş kariyerinde 130 maça çıkan Mert Günok ise 153 gol yerken, 38 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 36 yaşındaki deneyimli file bekçisinin piyasa değeri ise 500 bin Euro.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı Yılın takası! Beşiktaş ve Fenerbahçe anlaştı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör