Beşiktaş duyurdu! Gabriel Paulista kulüpten ayrıldı

Beşiktaş Spor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada Gabriel Paulista'nın transferine izin verildiğini bildirdi. (X- Ekran Görüntüsü)

AİLEVİ NEDENLERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluk göz önünde bulundurmak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkeye dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ulaşılabilir."