Beşiktaş duyurdu! Gabriel Paulista kulüpten ayrıldı

Beşiktaş duyurdu! Gabriel Paulista kulüpten ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2026 23:54 Güncelleme: 06.01.2026 23:57
Beşiktaş duyurdu! Gabriel Paulista kulüpten ayrıldı

Beşiktaş Spor Kulübü Gabriel Paulista'nın ailevi nedenleri ileri sürerek takımdan ayrılma talebini takıma ilettiğini bildirerek transfer görüşmeleri için izin verildiğini açıkladı.

Beşiktaş, yıldız futbolcu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada takımdan ayrılmak isteyen Paulista'nın transfer görüşmelerine izin verildiği belirtildi.

Beşiktaş Spor Kulübü yaptığı yazılı açıklamada Gabriel Paulista'nın transferine izin verildiğini bildirdi.

AİLEVİ NEDENLERİ GEREKÇE GÖSTERDİ

"Profesyonel futbolcumuz Gabriel Paulista, ailevi gerekçelerle takımımızdan ayrılma talebini Yönetim Kurulumuza ve teknik ekibimize iletmiş, Paulista'nın talebi, kulübümüzün menfaatleri ile futbolcumuzun huzuru ve mutluluk göz önünde bulundurmak olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Gabriel Paulista, kulübümüzün bilgisi ve izni dahilinde ülkeye dönerek transfer görüşmelerinde bulunmak üzere Antalya kampımızdan ulaşılabilir."

Beşiktaş duyurdu! Gabriel Paulista kulüpten ayrıldı
