Beşiktaş'ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler
Beşiktaş, Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamasında yer almadıklarını tebliğ etti. Siyah-beyazlı kulübün, iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.
Beşiktaş Necip Uysal ile Mert Günok hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamalarda şunlar kaydedildi:
"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.
Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.
Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, bu sezon 3 maça çıktı ve 84 dakika sahada kaldı.
34 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Necip Uysal kariyeri boyunca başka takımda forma giymedi.
