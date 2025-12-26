26 Aralık 2025, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler

Beşiktaş'ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2025 18:20 Güncelleme: 26.12.2025 19:58
Beşiktaş’ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler

Beşiktaş, Necip Uysal ile Mert Günok’a bugün itibarıyla futbol planlamasında yer almadıklarını tebliğ etti. Siyah-beyazlı kulübün, iki futbolcudan da kendilerine kulüp bulmalarını istediği öğrenildi.

Beşiktaş Necip Uysal ile Mert Günok hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamalarda şunlar kaydedildi:

"Teknik heyetimizin raporu Yönetim Kurulumuzun onayıyla profesyonel futbolcularımızdan Necip Uysal ile Mert Günok'a bugün itibarıyla futbol planlamamızda yer almayacakları tebliğ edilmiş ve iki isimden kendilerine kulüp bulmaları istenmiştir.

Necip Uysal ile Mert Günok, kulüp bulamamaları halinde çalışmalarını takımımızdan ayrı sürdürecektir.

Futbol Akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Necip uysal (AA)Necip uysal (AA)

Beşiktaş altyapısında yetişen Necip Uysal, bu sezon 3 maça çıktı ve 84 dakika sahada kaldı.

34 yaşındaki savunmacının mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek. Necip Uysal kariyeri boyunca başka takımda forma giymedi.

Mert Günok (AA)Mert Günok (AA)

36 yaşındaki Mert Günok, bu sezon Beşiktaş'ta 13 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli file bekçisi, bu maçların 1'inde kalesini gole kapattı.

Mert Günok'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027'de sona erecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler Beşiktaş’ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler Beşiktaş’ta iki oyuncu kadro dışı! İşte o isimler
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör