Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı tartışmaları sonlandırdı: Sergen Yalçın’ın akıbeti belli oldu

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün akşam saatlerinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu Toplantısının ardından, 02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda ve sonrasında yaşananlar ile ilgili açıklamalar yaptı.

'ONURUMLA, GURURUMLA, TERTEMİZ BİR ŞEKİLDE BURALARA GELDİM'

Sözlerine, "Bugün karşınıza üzülerek ama aynı zamanda gururla çıkıyorum" diyerek başlayan Serdal Adalı şöyle konuştu:

"Beşiktaş gibi koca bir camianın enerjisi; son günlerde, birkaç kişinin organize ettiği asılsız iddialarla boşa harcanıyor. Ben 15 senedir, ister yönetimde olayım ister olmayayım, Beşiktaş sevdasından vazgeçemedim. Bu koltuğun sorumluluğu ağırdır; ben o sorumluluğu taşımak için buradayım, kaçmak için değil. Onurumla, gururumla, tertemiz bir şekilde buralara geldim ve bu saatten sonra da kirlenmeye niyetim yok. Hayatımda en çok emek verdiğim şey Beşiktaş'tır. O yüzden kimse kusura bakmasın; ben bu emeğin üstüne kimsenin gölge düşürmesine izin vermem. Ama gururla konuşuyorum, çünkü bu on aylık süreçte tüm zorluklara rağmen biz Beşiktaş'a yakışır işler yaptık"

'BUGÜN BURADA HEM BU 20 GÜNLÜK İBRA MASALININ ASLINI ANLATACAĞIM'

Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaşananlara değinen Adalı, "Bugün burada hem bu "20 günlük ibra masalının" aslını anlatacağım" ifadelerini kullandı.

Mali Genel Kurul Toplantısı'nda yaşananları özetleyen başkan Adalı, "Kongrede önce faaliyet raporu, denetim raporu ve mali tablolar okundu. Hatta yönetimimizin 11 Mayıs 2025'e kadar olan dönemi de yine çoğunlukla ibra edildi. Ancak sıra 11 Mayıs – 31 Mayıs 2025 arasındaki o kısa 20 günlük dönemin oylamasına geldiğinde, bir anda ortalık karıştı. Asıl tartışma da işte bu 20 günlük dönem üzerinden yaratıldı. Ben mazbatamı 13 Mayıs'ta aldım. Yani bahsi geçen o 20 günlük dönem, zaten görevde olduğum ikinci dönemin ilk günleriydi. Ama o süreçte ne bir yönetim kurulu kararı alındı, ne bir sözleşme imzalandı, ne de bir harcama yapıldı. Yine de bugün kalkıp bu 20 günü sanki başlı başına bir dönemmiş gibi gösterip algı yaratıyorlar" dedi.

'KONU SANIRIM ARTIK YARGIYA TAŞINMIŞ'

Denetim Kurulu, Divan Kurulu, kongre divanın avukat ve hukuk insanlarından oluştuğunu böyle bir ortamda, herkesin gözünün önünde, hukuksuzluk yapılmasının mümkün olmadığını belirten Adalı, "Konu sanırım artık yargıya taşınmış. Bizim yargıda eksik dosyamız bir bu kalmıştı bu rezilliği de yaşayalım, önemli değil. Bizim hiç kimseden, hiçbir şeyden çekincemiz yok. Beşiktaş'a hizmet edenin alnı ak olur, biz de alnımız açık şekilde bu süreci yürütürüz" ifadelerini kullandı.

'BU SEFER İŞ DAHA DA PLANLIYDI'

2 Kasım tarihli mali genel kurulda, salonda yaşananların organize olduğunu söyleyen Adalı, "Ama bu yeni bir şey değil; bu camia daha önce de çok gördü bu bindirilmiş kıtaları, blok oyları, önceden ayarlanmış alkışları, Süleyman Seba'dan alındığı iddia edilen "işaretleri." Bu sefer iş daha da planlıydı: günler öncesinden başlayan sosyal medya kampanyaları, koordineli paylaşımlar, aynı anda yükselen hashtag'ler, her şey önceden kurgulanmıştı" şeklinde konuştu.

'HEDEF BEŞİKTAŞ DEĞİL, BEŞİKTAŞ'IN İMKANLARI'

Başkan Serdal Adalı sözlerine şöyle devam etti:

"Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek, istikrarı bozmak. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek, kulübü kendi çıkarlarına muhtaç bırakmak istiyorlar. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projelerinde gözleri var. Üzerine her türlü algıyı yaptıkları sermaye artırımı sürecinde Beşiktaşımıza kazandırdığımız hisselerin peşindeler. Amacı Beşiktaş'ın büyümesi değil; amacı, Beşiktaş'ın kaynaklarının kimlerin elinde olacağını kontrol etmek. Yani hedef Beşiktaş değil, Beşiktaş'ın imkanları. Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ben açık söylüyorum, Kim başkan olmak istiyorsa buyursun çıksın, vizyonunu anlatsın. Ama camiasını karıştırarak, iftirayla, perde arkasından manipülasyonla siyaset yapmasın. Beşiktaş kimsenin kariyer basamağı değil."

"BİZ BURAYA HİZMET ETMEYE GELDİK, KAVGAYA DEĞİL"

"Biz Beşiktaş'ı artık şeffaf, hesap verebilir, kurumsal bir yapıya kavuşturduk" diyerek sözlerine devam eden Adalı, "Artık 'ben yaptım oldu' devri bitti. 'Beşiktaş'ın menfaati ne ise, o olur' devri başladı. Tartışmalı o 20 günü bile sanki koca bir dönemmiş gibi anlatıyorlar ya…Tamam, hadi ona bakalım. Ne yapmışım o 20 günde? Kulübü mü satmışım. Geçen 10 ayda neler yaptık, bir bakalım. 1,4 milyar TL tutarında, kulüp tarihinin tek seferdeki en büyük borç ödemesini yaptık. Ayrıca geçmiş yükümlülükler de dahil olmak üzere toplamda 9,3 milyar TL'lik ödeme gerçekleştirdik. Kurumsal yapı reformunu başlattık. Artık her süreç kayıt altında, her karar izlenebilir. Beşiktaş'ta kimse "dokunulmaz" değil" diye konuştu.