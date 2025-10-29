29 Ekim 2025, Çarşamba
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
29.10.2025 16:34
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş Futbol Takımı, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
