10 Ekim 2025, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Tedavisi başladı

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Tedavisi başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.10.2025 14:47
ABONE OL
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tedavisi başladı

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde aldığı müdahale sonucu sakatlanan El Bilal Toure'nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Beşiktaş, El Bilal Toure'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Beşiktaş, Galatasaray derbisinde sakatlanan El Bilal-Toure'nin sağlık durumu hakkında resmi sitesinde açıklama yayınladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sol uyluk arka kısmında ağrı hisseden futbolcumuz El Bilal Toure'nin yapılan değerlendirme ve yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (Biceps Femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmenin ardından Mali milli takım yetkilileri bilgilendirilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sağlık ekibimizce İstanbul'da sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tedavisi başladı Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tedavisi başladı Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Tedavisi başladı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör