Beşiktaş'ta devre arası 5 yolcu birden! Sergen hocadan dikkat çeken rapor
Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sergen hoca ve ekibi devre arasında takıma yapılacak takviyeler ve gidecekler konusunda yönetime rapor sundu. 5 oyuncuyla yolların ayrılmasını isteyen tecrübeli antrenörün verdiği isimler oldukça dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 10.10.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:36