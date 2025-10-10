Viral Galeri Viral Tıkla Beşiktaş'ta devre arası 5 yolcu birden! Sergen hocadan dikkat çeken rapor

Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş, lige verilen milli ara nedeniyle çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Sergen hoca ve ekibi devre arasında takıma yapılacak takviyeler ve gidecekler konusunda yönetime rapor sundu. 5 oyuncuyla yolların ayrılmasını isteyen tecrübeli antrenörün verdiği isimler oldukça dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Beşiktaş, milli araya 13 puanla 6.sırada girdi. Kartal, bu iki maçı da kazanarak lider Galatasaray ile olan puan farkını eritmek ve zirve mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

Beşiktaş'ta bir yandan da takım içi değerlendirmeler sürerken, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor.

SERGEN YALÇIN'DAN RAPOR

Takvim'in haberine göre Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, köklü değişim sinyalleri verdi ve yönetime detaylı bir rapor sundu. Başarılı teknik adamın hazırladığı raporda 3 futbolcunun takımdan gönderilmesi yönünde ifadeler yer aldı.

RASHICA VE UDUOKHAI DETAYI

Ayrıca raporda, takımın önemli isimlerinden Milot Rashica ve Felix Uduokhai için de dikkat çeken bir not yer aldı.

3 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Tecrübeli çalıştırıcının, büyük beklentilerle transfer edilen Paulista, Svensson ve Jurasek için "Onların performansından memnun değilim, yollar ayrılmalı" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

İKİ YILDIZ İÇİN TEKLİF BEKLENİYOR

Yalçın bu 2 futbolcunun kalitesine güvendiğini belirtse de kulübe ulaşacak iyi teklifler doğrultusunda değerlendirmeye alınabileceklerini ifade etti.

DEĞERLENDİRMEYE ALINACAK

Beşiktaş yönetiminin hazırlıklara başladığı, listedeki isimlerle ilgili teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

