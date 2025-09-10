Beşiktaş Süper Lig'in yıldızını kadrosuna kattı! Resmi açıklama geldi
Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transfer olduğunu duyurdu.
Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı (30), Beşiktaş'a transfer oldu.
Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Kayserispor Kulübünden yapılan yazalı açıklamada, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.
Kayserispor kariyerinde 133 maça çıkan sağ bek oyuncusu, 6 gol, 17 asist başarısı gösterdi.