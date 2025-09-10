Beşiktaş Süper Lig’in yıldızını kadrosuna kattı! Resmi açıklama geldi

Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı (30), Beşiktaş'a transfer oldu.

Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşti. Kayserispor Kulübünden yapılan yazalı açıklamada, "Takım kaptanımız Gökhan Sazdağı'nın transferi konusunda Beşiktaş JK ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza şanlı armamız ve camiamız adına verdiği emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler" ifadelerine yer verildi.

Kayserispor kariyerinde 133 maça çıkan sağ bek oyuncusu, 6 gol, 17 asist başarısı gösterdi.