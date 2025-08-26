Beşiktaş yeni oyuncusunu KAP’a bildirdi

26 Ağustos 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.08.2025 18:19 Güncelleme: 26.08.2025 18:19
Beşiktaş Kulübü, Malili santrafor El Bilal Toure'nin bonservisinin şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralandığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.

Bonservisi İtalya temsilcisi Atalanta takımında bulunan 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 kez fileleri havalandırdı.

