Beşiktaş yeni oyuncusunu KAP'a bildirdi
Beşiktaş Kulübü, Malili santrafor El Bilal Toure'nin bonservisinin şarta bağlı satın alma maddesiyle kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol AŞ'de Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Toure'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır." denildi.
