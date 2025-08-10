Kara Kartal St. Patrick’s rövanş maçının hazırlıkları başladı

10 Ağustos 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 10.08.2025 14:26 Güncelleme: 10.08.2025 14:26
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde hazırlıklar devam ediyor (İHA)

Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

