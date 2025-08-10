Kara Kartal St. Patrick's rövanş maçının hazırlıkları başladı
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti.
Yaklaşık 1.5 saat süren antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 116. Dönem ÖGG sınav takvimi 2025 | Özel Güvenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
- 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos resmi tatil mi? Zafer Bayramı anlam ve önemi
- Erken emeklilikte prim gün çizelgesi tamam! 1999, 2001, 2008 ve 2010 sonrasına dikkat: 2-3-4-5-6 yıla borçlanma, ihya...
- Pilot lisansı sınavında yeni dönem! Ulaştırma Bakanı açıkladı: iki aşamalı pilot sınav sistemi nedir ve nasıl uygulanacak?
- ÖZYES sınav tarihi 2025 | ÖZYES sınavı ne zaman, hangi tarihte gerçekleşecek?
- Kırtasiye Yardımı başvuru ekranı 2025-2026 | Öğrenciler kırtasiye yardımını nereden, nasıl alabilir?
- AJET PİLOT İŞ İLANI VE BAŞVURU EKRANI 2025 | AJET pilot alımı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? Şartları neler?
- HAC ön kayıt takvimi 2026 | DİYANET HAC ön kayıtları başladı mı, ücreti ne kadar? e-Devlet kayıt ekranı...
- Kavurucu yaz YENİ HAFTADA geri döndü! Meteoroloji uyardı: 22 il 40 dereceyi geçti! Güney yanıyor, Kuzey ve Doğu’da yağış var
- Hukuk Fakültesi barajı değişti mi, kaç oldu? 2025 YKS Hukuk Fakültesi başarı sıralaması barajı
- Osmanlı’dan günümüze Türk kahvesi geleneğinin sırrı: Türk kahvesi neden küçük fincanda içilir?
- Çayı acılaştırmadan demlemenin altın formülü: Tiryakilere özel tavşan kanı demleme yöntemi