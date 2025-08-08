Beşiktaş Ndidi’nin maliyetini açıkladı

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'yi renklerine bağladığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp, orta saha oyuncusunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbolcu Wilfred Onyinye Ndidi'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Leicester City Football Club Limited kulübüne toplam transfer bedeli olarak 8.000.000 Avro ödenecektir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN