07 Mayıs 2025, Çarşamba
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş taraftara açık antrenman yapacak

Beşiktaş taraftara açık antrenman yapacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.05.2025 16:27 Güncelleme: 07.05.2025 16:28
ABONE OL
Beşiktaş taraftara açık antrenman yapacak

Beşiktaş, yarın saat 17.00’de Tüpraş Stadı’nda taraftara ve basına açık antrenman yapacak. Her taraftar, kendiyle birlikte 5 kişi adına bilet alabilecek. Passolig kartı henüz ulaşmayanlar, tek maçlık geçiş kartıyla ya da Passo uygulaması üzerinden giriş yapabilecek.

Beşiktaş, yarın siyah-beyazlı taraftarlara ve basına açık antrenman gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de yapılacak idmanı izlemek isteyen Beşiktaş logolu Passolig kart sahibi futbolseverler, öncelikle doğu alt tribünden sonra da gerek duyulması halinde doğu üst tribün biletlerini ücretsiz olarak bugün saat 16.00'dan itibaren Tüpraş Stadı Bilet Satış Gişesi'nden, passo.com.tr web sitesi ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden alabilecek.

Bilet satın alacak tüm taraftarların Passolig kart sahibi olması gerekirken bir kişi kendisi ile birlikte toplam beş kişi adına bilet satın alabilecek. Passolig kartı henüz eline ulaşmayan taraftarlar ise tek maçlık geçiş kartını Tüpraş Stadı Bilet Satış Ofisi'nden teslim alarak ya da telefona Passo uygulamasını indirerek stada giriş yapabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş taraftara açık antrenman yapacak Beşiktaş taraftara açık antrenman yapacak Beşiktaş taraftara açık antrenman yapacak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör