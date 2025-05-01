Beşiktaş'tan Lacazette bombası! Fransız yıldızla temas kuruldu
Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, teknik direktör Solskjaer’in onayıyla Lyon’un golcüsü Alexandre Lacazette’i gündemine aldı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki yıldız için menajerleriyle temas kurulduğu öne sürüldü. Lacazette’in transfere sıcak baktığı belirtilirken, Beşiktaş oyuncuyu bonservissiz kadrosuna katmak istiyor.
Yeni sezona iddialı bir kadro kurmak isteyen Başkan Serdal Adalı ve kurmayları kolları sıvayarak Beşiktaşlıları heyecanlandıracak transfer çalışmalarına başladı.
BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRDİ
Kara Kartal, gözünü teknik direktör Solskjaer'in de onay verdiği Lyon'un santrforu Alexandre Lacazette'e çevirdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre siyah beyazlılar, Fransız ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan deneyimli futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli golcünün menajerleri ile görüşme yapıldığı iddia edildi.
OLYMPIQUE LYON'A GERİ DÖNMÜŞTÜ
Futbola başladığı Lyon formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, 2017 yılında 53 milyon euro karşılığında Arsenal'e transfer olmuştu. İngiliz devinde 5 sezon forma giyen Fransız yıldız, daha sonra tekrar Lyon'a döndü.
Bir ara Galatasaray ile de adı sıkça anılan Lacazette transfere sıcak bakıyor. 3 sezondur Lyon formasını taşıyan 33 yaşındaki golcü, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 13 gol ve 2 asist kaydetti. Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta da 3 gol attı.
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