Beşiktaş’tan Lacazette bombası! Fransız yıldızla temas kuruldu

Siyah beyazlılar yeni sezon öncesi transferi noktalamak istiyor (Reuters)

Bir ara Galatasaray ile de adı sıkça anılan Lacazette transfere sıcak bakıyor. 3 sezondur Lyon formasını taşıyan 33 yaşındaki golcü, bu sezon Fransız ekibiyle çıktığı 28 maçta 13 gol ve 2 asist kaydetti. Lacazette, Fransa Milli Takımı ile çıktığı 16 maçta da 3 gol attı.