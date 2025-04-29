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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin mesaisi sürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 29.04.2025 12:43
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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin mesaisi sürdü

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında 4 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş, derbinin hazırlıklarını sürdürdü. Savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle idmana katılmazken, Felix Uduokhai bireysel çalışmalarına başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idman, oyuncuların ayak tenisi oynamalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalışıldığı öğrenildi.

Siyah-beyazlı takımın bugünkü idmanına savunma oyuncuları Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu, sakatlıkları nedeniyle katılmadı.

Sakatlığını atlatan Felix Uduokhai ise bireysel çalışmalarına başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin mesaisi sürdü Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin mesaisi sürdü Beşiktaş’ta Fenerbahçe derbisinin mesaisi sürdü
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