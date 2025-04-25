TFF’den Serdal Adalı’nın cezasına onama kararı

TFF tarafından Serdal Adalı'ya 1 milyon 800 bin TL para cezası ve 54 gün hak mahrumiyeti cezası kararı onandı. (DHA)

CEZA KARARI ONANDI

Başkan Serdal Adalı'ya ise divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle verilen 1 milyon 800 bin TL ve 54 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıklandı.

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a verilen cezaların kaldırıldığı açıklandı.