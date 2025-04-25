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TFF'den Serdal Adalı'nın cezasına onama kararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Giriş: 25.04.2025 23:55
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TFF’den Serdal Adalı’nın cezasına onama kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı için verilen kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 1 milyon 800 bin TL ve 54 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Beşiktaş Divan Kurulu'nda yapılan ve kulübün internet sitesinde yayımlanan beyanlarda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar nedeniyle verilen 2 milyon TL para cezasına ilişkin yapılan itirazın reddedildiği ifade edildi.

TFF tarafından Serdal Adalı'ya 1 milyon 800 bin TL para cezası ve 54 gün hak mahrumiyeti cezası kararı onandı. (DHA) TFF tarafından Serdal Adalı'ya 1 milyon 800 bin TL para cezası ve 54 gün hak mahrumiyeti cezası kararı onandı. (DHA)

CEZA KARARI ONANDI

Başkan Serdal Adalı'ya ise divan kurulu toplantısında futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları gerekçesiyle verilen 1 milyon 800 bin TL ve 54 gün hak mahrumiyeti cezasının onandığını açıklandı.

Öte yandan Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz'a verilen cezaların kaldırıldığı açıklandı.

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