Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde
Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilecek Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Gedson, Mustafa, Rafa
Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Bamgboye, Aboubakar
LİGDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK
Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.
BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA
Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.