25 Nisan 2025, Cuma
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.04.2025 11:08 Güncelleme: 25.04.2025 11:17
ABONE OL
Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Adnan Deniz Kayatepe tarafından yönetilecek Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ligde ve kupada oynadığı son 7 resmi müsabakada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan Beşiktaş, kötü gidişatına Hatayspor karşısında son vermeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, çıktığı 30 maçta 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 49 puanla 5. basamakta bulunuyor. Avrupa kupalarına katılım umudunu son haftalarda zora sokan siyah-beyazlılar, Hatayspor'u mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde moral bulmaya çalışacak.

Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Emrecan, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Gedson, Mustafa, Rafa

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Bamgboye, Aboubakar

Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

LİGDE 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligin 29. haftasındaki derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, ardından oynadığı 3 karşılaşmada ise 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. "Kara kartal", ligde ve kupada evinde oynadığı son 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 5 oyuncu, Hatayspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Arthur Masuaku'nun yanı sıra Bakhtiyor Zaynutdinov, Felix Uduokhai, Elan Ricardo ve Ernest Muçi'nin sakatlıkları nedeniyle maçta forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA

Siyah-beyazlı takımda 5 futbolcu, Hatayspor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve forvetler Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 34. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde Beşiktaş Atakaş Hatayspor maçı! Kara kartal telafi peşinde

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör