Beşiktaş’tan Ernest Muçi için sakatlık açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Mücadelenin 26. dakikasında siyah-beyazlı ekibin yıldız isimlerinden Ernest Muçi yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi. Beşiktaş'tan Muçi hakkında açıklama yapıldı.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Rams Başakşehir ile oynadığı müsabakanın 26. dakikasında sağ uyluk iç kısmında ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Ernest Muçi'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Ernest Muçi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."