Beşiktaş’ın kupada rakibi Göztepe! İşte muhtemel 11’ler

Fotoğraf: AA

KUPADA 11. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.

Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.

Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.

Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.