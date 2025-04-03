Beşiktaş'ın kupada rakibi Göztepe! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye karşı tur arıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak. İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş ile Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde kozlarını paylaşıyor.
KUPA HEYECANI ATV'DE!
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma 20.30'da ATV'den naklen yayınlanacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek finalde turu geçen ekip, yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Göztepe: Lis, Bokele, Heliton, Koray Günter, Nielsen, Dennis, Miroshi, İsmail Köybaşı, Tijanic, Romulo, Juan
KUPADA 11. RANDEVU
Beşiktaş ile Göztepe, Türkiye Kupası'nda 11. kez karşı karşıya gelecek.
Taraftar arasında daha önce oynanan 10 maçın 4'ünü Beşiktaş kazanırken, İzmir ekibi ise bir kez sahadan galip ayrıldı.
Rekabetteki 5 müsabakada ise taraftar normal süre ve uzatma dakikalarında beraberliği bozamadı.
Bu maçlarda Beşiktaş'ın 13 golüne, Göztepe 9 golle karşılık verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES/1 ne zaman, nisan ayının kaçında? 2025 ÖSYM ALES/1 sınav giriş yerleri belli oldu mu?
- Herkes bilmiyor: Çalışmadan sadece prim ödeyerek emekli olabilirsiniz
- 15.6 MİLYON EMEKLİYE 3 AYLIK ENFLASYON ZAMMI | SSK, BAĞ-KUR'luya kuruşu kuruşuna yeni tablo: 10.000 TL taban aylığa...
- Memur ve Memur emeklisine enflasyon zammı | Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire, polis...
- Meteoroloji 3 Nisan Hava Durumu | Tatil dönüşlerinde aman dikkat: Sağanak ve fırtına daha sürecek!
- Kira Zammı Hesaplama | 2025 Nisan ayı TÜİK kira artış oranı yüzde kaç oldu? İş yeri, Dükkan, Konut...
- Trabzonspor - Bodrum FK maçı bugün saat kaçta? ZTK TS maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- Zeka testi: Resimdeki gizli tavşan nerede? 901 kişiden 34'ü başarılı oldu
- 2025 YÖK Üstün Başarı Ödülleri başvuru takvimi | YÖK Üstün Başarı Ödüller başvurusu nereden yapılır?
- TÜRASAŞ 776 işçi alımı yapacak: Başvurular başladı! Kura tarihi ne zaman?
- 3 Nisan gece yarısında tabelalar değişiyor! Akaryakıta zam geliyor
- Apple zamlı 2025 Nisan fiyatları | En düşük ne kadar oldu? iPhone 15-16 ve Pro serisi...