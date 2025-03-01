Hüseyin Yücel: 10 milyon Euro’yu kulübümüze bağışlayacağım

Beşiktaş'ta 29 Aralık Pazar günü yapılan olağanüstü seçimli genel kurul sebebiyle ertelenen 2024 yılı 3'üncü olağan divan kurulu toplantısı, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından Hüseyin Yücel, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Mayıs ayındaki seçimde de Serdal Adalı'nın devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Yücel, "Bugün divana sizin karşınıza çıkmaya geldim. Başım dik bir şekilde karşınızdayım. Ben dahil tüm yetkililer kulübümüz menfaati için hukuk karşısında hesap vermeliler. Beşiktaş'ın bir kuruşuna dahi göz koyan varsa ilk olarak karşısında beni bulacaktır. Ben artık ileriye bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkanımızın yaptığı birlik, beraberlik çağrısından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Önümüzde seçim süreci var. Ben, başkanımızın devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tek önerim Beşiktaş'ın iyiliğini düşünerek hareket etmesi olur" şeklinde konuştu.

'10 MİLYON EURO'YU PAZARTESİ GÜNÜNDEN İTİBAREN KULÜBÜMÜZE BAĞIŞLAYACAĞIM'

10 milyon Euro'yu pazartesi günü kulübe bağışlayacağını belirten Yücel, "Başkanımıza ve yönetim kuruluna daha öncede söylemiştim. Seçim öncesinde başkan seçilsem de seçilmesem de bunu gerçekleştireceğimi söylemiştim. Kulüpten alacağım 10 milyon Euro'yu pazartesi gününden itibaren kulübümüze bağışlayacağım. Geçmişi artık geride bırakarak ileri dönük adımlar atma vaktidir. Ben de hep buradayım. Saklanmıyorum, kaçmıyorum. Burası benim her zaman sığınacağım liman olacaktır. Buraya hesap sormaya da hesap vermeye de günü geldiğinde geleceğim" ifadelerini kullandı