Beşiktaş-Kayserispor maçı! Kara kartalın tek hedefi 3 puan
Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler tarafından yönetilecek Beşiktaş-Mondihome Kayserispor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Mondihome Kayserispor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.
Ligde 8 maçtır mağlup olmayan Solskjaer'in ekibi, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile
Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Mane, Cardoso, Nazon
BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK VAR
Henüz hazır duruma gelmeyen Gabriel Paulista ile tedavileri süren Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek.
Siyah Beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Ligde dört maçtır yenilmeyen Kayserispor, haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.
Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.