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Beşiktaş-Kayserispor maçı! Kara kartalın tek hedefi 3 puan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 15:52 Güncelleme: 01.03.2025 16:01
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Beşiktaş-Kayserispor maçı! Kara kartalın tek hedefi 3 puan

Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Halil Umut Meler tarafından yönetilecek Beşiktaş-Mondihome Kayserispor maçı, Tüpraş Stadyumu Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş-Mondihome Kayserispor maçının canlı takibini www.ahaber.com.tr'den yapabilirsiniz.

Beşiktaş ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmanın peşinde. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Ligde 8 maçtır mağlup olmayan Solskjaer'in ekibi, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş-Kayserispor maçı! Kara kartalın tek hedefi 3 puan

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Mane, Cardoso, Nazon

Paulista, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek (DHA)Paulista, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek (DHA)

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK VAR

Henüz hazır duruma gelmeyen Gabriel Paulista ile tedavileri süren Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek.

Siyah Beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde dört maçtır yenilmeyen Kayserispor, haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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