Beşiktaş-Kayserispor maçı! Kara kartalın tek hedefi 3 puan

Beşiktaş ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkarmanın peşinde. Siyah beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor'la karşı karşıya gelecek.

Ligde 8 maçtır mağlup olmayan Solskjaer'in ekibi, 41 puanla 4. sırada yer alıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:



Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Hadziahmetovic, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario ve Immobile

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Attamah, Hasan Ali, Kartal, Karimi, Bourabia, Mane, Cardoso, Nazon

Paulista, Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek (DHA)

BEŞİKTAŞ'TA DÖRT EKSİK VAR



Henüz hazır duruma gelmeyen Gabriel Paulista ile tedavileri süren Zaynutdinov, Necip Uysal ve Emrecan Terzi forma giyemeyecek.

Siyah Beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde dört maçtır yenilmeyen Kayserispor, haftaya 24 puanla 16. sırada girdi.



Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.