Beşiktaş ZTK'da Kırklarelispor'u ağırlıyor
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Beşiktaş D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka A Spor'dan naken yayınlanacak.
Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Zaynutdinov, Masuaku, Salih, Oxlade Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih, Mustafa
Kırklarelispor: Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan
KIRKLARELİSPOR İLE İLK RESMİ MAÇ
Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.
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