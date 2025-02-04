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Beşiktaş ZTK'da Kırklarelispor'u ağırlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.02.2025 08:37
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Beşiktaş ZTK’da Kırklarelispor’u ağırlıyor

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını yaptığı Ziraat Türkiye Kupası heyecanı devam ediyor. Beşiktaş D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Kırklarelispor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabaka A Spor'dan naken yayınlanacak.

Kupaya deplasmanda Sivasspor karşısında alınan galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar, D Grubu'nda 3 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Kupaya 2. turda dahil olan Kırklarelispor, sırasıyla Yozgat Belediyesi Bozokspor (2-0), Yeşil Yalova FK (4-0), Yeni Mersin İdman Yurdu (2-0) ve Süper Lig ekibi Adana Demirspor'u (2-0) yenerek adını grup aşamasına yazdırmıştı. Yeni formatıyla oynanan kupadaki ilk maçında sahasında Süper Lig ekibi Bodrum FK ile karşı karşıya gelen Kırklarelispor, rakibiyle 4-4 berabere kalmıştı. Yeşil-beyazlılar, grupta 1 puanla 4. sırada bulunuyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Zaynutdinov, Masuaku, Salih, Oxlade Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih, Mustafa

Kırklarelispor: Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan

KIRKLARELİSPOR İLE İLK RESMİ MAÇ

Beşiktaş ile Kırklarelispor, ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden yeşil-beyazlılarla ilk kez bir resmi maçta kozlarını paylaşacak.

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Beşiktaş ZTK’da Kırklarelispor’u ağırlıyor Beşiktaş ZTK’da Kırklarelispor’u ağırlıyor Beşiktaş ZTK’da Kırklarelispor’u ağırlıyor
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