Beşiktaş’ta Ndour ile yollar resmen ayrıldı

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."