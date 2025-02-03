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Beşiktaş'ta Ndour ile yollar resmen ayrıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 18:33
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Beşiktaş’ta Ndour ile yollar resmen ayrıldı

Beşiktaş, Cher Ndour'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş, sezon başında kiralık olarak kadroya katılan Cher Ndour ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"2024-25 sezonu başında kadromuza dahil olan profesyonel futbolcu Cher Ndour'la karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Cher Ndour'a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Beşiktaş’ta Ndour ile yollar resmen ayrıldı Beşiktaş’ta Ndour ile yollar resmen ayrıldı Beşiktaş’ta Ndour ile yollar resmen ayrıldı
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