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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.02.2025 14:32
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Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta Portekizli orta saha Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Zenit'in Gedson için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Gedson Fernandes'e talip çıktı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı ile Zenit'in yakından ilgilendiği öğrenildi.

Rus ekibinin Gedson için 15 milyon euroyu gözden ��ıkardığı öğrenildi (AA)Rus ekibinin Gedson için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi (AA)

15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Sabah'ın haberine göre Rus ekibinin 15 milyon Euro'luk bir öneriyle geldiği, siyah-beyazlıların üç orta sahası ile yollarını ayırdığı için bu teklife sıcak bakmadığı ancak rakamın istedikleri seviyeye gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın ise Portekizli futbolcu için minimum 20 milyon euro beklentisi olduğu bildirildi (AA)Beşiktaş'ın ise Portekizli futbolcu için minimum 20 milyon euro beklentisi olduğu bildirildi (AA)

BEŞİKTAŞ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir öneriye "Evet" demesi beklenmiyor.

26 yaşındaki Portekizli orta saha bu sezon 31 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans sergiledi (AA)26 yaşındaki Portekizli orta saha bu sezon 31 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans sergiledi (AA)

ZENIT ÖNCEDEN DE TEKLİF YAPMIŞTI
Rus ekibi Zenit yaz aylarında 17 milyon Euro Gedson ve 7 milyon Euro da Zaynutdinov için paket teklif yapmış ancak bu girişim somut bir adıma ulaşmamıştı.

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Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar
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