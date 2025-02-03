Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan Beşiktaş'ta Portekizli orta saha Gedson Fernandes'e sürpriz bir talip çıktı. Rus ekibi Zenit'in Gedson için 15 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Gedson Fernandes'e talip çıktı. Siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı ile Zenit'in yakından ilgilendiği öğrenildi.
15 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR
Sabah'ın haberine göre Rus ekibinin 15 milyon Euro'luk bir öneriyle geldiği, siyah-beyazlıların üç orta sahası ile yollarını ayırdığı için bu teklife sıcak bakmadığı ancak rakamın istedikleri seviyeye gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir öneriye "Evet" demesi beklenmiyor.
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