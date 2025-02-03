Beşiktaş’ta Gedson Fernandes’e Zenit kancası! Kesenin ağzını açtılar

26 yaşındaki Portekizli orta saha bu sezon 31 maçta 8 gol 2 asistlik bir performans sergiledi (AA)

ZENIT ÖNCEDEN DE TEKLİF YAPMIŞTI

Rus ekibi Zenit yaz aylarında 17 milyon Euro Gedson ve 7 milyon Euro da Zaynutdinov için paket teklif yapmış ancak bu girişim somut bir adıma ulaşmamıştı.