Beşiktaş’ta Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, kondisyon ve taktik çalışma yaptı. Isınma koşuları, pas çalışmalarıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktalandı. Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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