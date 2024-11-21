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Beşiktaş'tan Ernest Muçi açıklaması

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.11.2024 12:33
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Beşiktaş’tan Ernest Muçi açıklaması

Beşiktaş, milli maç arasında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağlık durumuyla alakalı açıklama yaptı. Yönetim açıklamasında "MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." dedi.

Beşiktaş, milli maç arasında sakatlanan Ernest Muçi'nin sağlık durumuyla alakalı açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulübün resmî internet sitesinden yayınlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Arnavutluk milli takımının Ukrayna ile oynadığı müsabakanın 52. dakikasında sol uyluk üst kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Ernest Muçi'nin ülkemize dönüşünün ardından yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve kanama saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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