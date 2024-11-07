UEFA ülke puanı sıralamasına Beşiktaş etkisi! Kritik 3 puan nefes aldırdı

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ernest Muçi ile 85'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.

Malmö'nün tek golü ise 90+3'üncü dakikada Soren Rieks'ten geldi. Organizasyondaki üst üste 2'nci galibiyetini alan Beşiktaş, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.

Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin de UEFA ülke puanı sırlaması belli oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...

1- İNGİLTERE: 94.017

2- İTALYA: 82.731

3- İSPANYA: 77.132

4- ALMANYA: 74.910

5- FRANSA: 62.665

6- HOLLANDA: 57.733

7- PORTEKİZ: 53.816

8- BELÇİKA: 46.400

9- ÇEKYA: 40.650

10- TÜRKİYE: 38.700