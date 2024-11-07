UEFA ülke puanı sıralamasına Beşiktaş etkisi! Kritik 3 puan nefes aldırdı
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı takımın gollerini Muçi ve Semih Kılıçsoy kaydetti. Beşiktaş'ın aldığı bu kritik galibiyet sonrası UEFA ülke puanına da katkı sağladı. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin yeri...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği İsveç ekibi Malmö'yü 2-1 mağlup etti.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 76'ncı dakikada Ernest Muçi ile 85'inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydetti.
Malmö'nün tek golü ise 90+3'üncü dakikada Soren Rieks'ten geldi. Organizasyondaki üst üste 2'nci galibiyetini alan Beşiktaş, bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Konuk ekip ise 3 puanda kaldı.
Bu galibiyetin ardından Türkiye'nin de UEFA ülke puanı sırlaması belli oldu. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri...
1- İNGİLTERE: 94.017
2- İTALYA: 82.731
3- İSPANYA: 77.132
4- ALMANYA: 74.910
5- FRANSA: 62.665
6- HOLLANDA: 57.733
7- PORTEKİZ: 53.816
8- BELÇİKA: 46.400
9- ÇEKYA: 40.650
10- TÜRKİYE: 38.700