Beşiktaş'ın Avrupa'da randevu konuğu Malmö! İşte muhtemel 11'ler
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında bugün Malmö’yü konuk edecek. Siyah-beyazlılarda kritik mücadelede sakatlıklarını atlatan Paulista ve Rashica kadroda yer alabilecek. İtalyan golcü İmmobile ise sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki maç 18.30'da başlayacak.
MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Udokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih
IMMOBİLE SAKAT
Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.
Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.
MALMÖ İLE 7. RANDEVU
Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.