Beşiktaş’ın Avrupa’da randevu konuğu Malmö! İşte muhtemel 11’ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek. Tüpraş Stadı'ndaki maç 18.30'da başlayacak.

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MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert, Svensson, Udokhai, Emirhan, Masuaku, Ndour, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Semih

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IMMOBİLE SAKAT

Siyah-beyazlı takım Malmö maçına golcü oyuncusu Ciro Immobile'den yoksun çıkacak. Kasımpaşa maçında sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan İtalyan golcü, Malmö maçında takımını yalnız bırakacak.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gabriel Paulista'nın ise yarınki karşılaşmada görev yapma ihtimali bulunuyor. Takımla birlikte antrenmana çıkan Brezilyalı oyuncu ile ilgili karar yapılacak son değerlendirmenin ardından verilecek.

Siyah-beyazlı takımda tedavisi süren Milot Rashica'nın durumu da sağlık heyetiyle yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

MALMÖ İLE 7. RANDEVU

Beşiktaş, Malmö ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 6 maçta İsveç ekibi 4 mücadeleden galibiyetle ayrılırken 1 maçı Beşiktaş kazandı, 1 müsabaka ise beraberlikle sona erdi.