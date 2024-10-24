Lyon - Beşiktaş | Muhtemel 11’ler

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lyon ile kozlarını paylaşacak.

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BEŞİKTAŞ'IN LYON MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Ersin Destanoğlu, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Gedson, Ndour, Semih, Rafa, Muçi, Immobile

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BEŞİKTAŞ - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Lyon maçı 24 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de oynanacak.

4 İSİM KADRODA YOK

Sakat olan Milot Rashica, Gabriel Paulista, Mert Günok ve Chamberlain kadroda yer almadı. Konyaspor maçında kadroya dahil edilmeyen Onana ise herhangi bir sakatlığı ya da yabancı sınırı olmamasına rağmen Lyon kafilesinde de kendine yer bulamadı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARLARI LYON MAÇINA GİDEMEYECEK

Fransız emniyeti, UEFA Avrupa Ligi'nde 24 Ekim'de oynanacak Lyon-Beşiktaş karşılaşmasını 'çok yüksek riskli' statüsüne alırken, siyah-beyazlı taraftarların deplasmandaki mücadeleye gitmesi yasaklandı. Beşiktaş Kulübü'nün bu karara itiraz edeceği öğrenildi.