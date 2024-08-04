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Semih Kılıçsoy: "Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi"

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:25 Güncelleme: 04.08.2024 12:25
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Semih Kılıçsoy: Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi

Beşiktaş’ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, sezona kupayla başlamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

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