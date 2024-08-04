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Salih Uçan: “İnşallah bu sene Süper Lig’i de kazanırız”

İHA
Giriş: 04.08.2024 12:23 Güncelleme: 04.08.2024 12:24
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Salih Uçan: İnşallah bu sene Süper Lig’i de kazanırız

Beşiktaş’ın başarılı futbolcusu Salih Uçan, Türkiye Kupası ve Süper Kupa zaferlerinin ardından 2024-2025 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu da kazanmak istediklerini söyledi.

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