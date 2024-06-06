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Son dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Savic hamlesi! Transfer yarışı kızıştı

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.06.2024 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
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Son dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Savic hamlesi! Transfer yarışı kızıştı

Son dakika haberi...Gelecek sezona iddialı kadroyla girmek isteyen Beşiktaş ile Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. İki dev takım Savic için karşı karşıya geldi.

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu Ziraat Türkiye Kupası ile tamamlayan Beşiktaş ve 3. sırada bitiren Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İki ezeli rakip, Karadağ'lı futbolcu için transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş gelecek sezon stoper bölgesine tecrübeli ve yıldız bir transfer yapmak istiyor.

Ara transferde kadroya dahil edilmek istenen Atletico Madrid'li Stefan Savic, yeniden gündemde. Ocak ayında hem maaş hem de imza parası istekleri yüksek bulunan 33 yaşındaki stoperle bir kez daha temasa geçildi. Bu kez oyuncunun taleplerini azaltması halinde girişimler hızlandırılacak. Karadağlı futbolcunun, İspanyol ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Atletico cephesi bonservis bedeli talep etmiyor, Savic ise 4 milyon Euro civarında bir maaş istiyor. Bu rakam Kara Kartal tarafından yüksek bulunurken, pazarlıklar devam edecek.

TRABZON DA PEŞiNDE

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor da Stefan Savic transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi, yıldız futbolcuyu bir süredir takibe almış durumda. Geride bıraktığımız sezon 33 resmi karşılaşmada oynayan 1.87 boyundaki savunmacının İspanyol kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. Ancak Atletico Madrid'in bonservis konusunda Savic'e kolaylık sağlaması bekleniyor.

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