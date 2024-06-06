Son dakika | Beşiktaş ve Trabzonspor’dan Savic hamlesi! Transfer yarışı kızıştı

Ara transferde kadroya dahil edilmek istenen Atletico Madrid'li Stefan Savic, yeniden gündemde. Ocak ayında hem maaş hem de imza parası istekleri yüksek bulunan 33 yaşındaki stoperle bir kez daha temasa geçildi. Bu kez oyuncunun taleplerini azaltması halinde girişimler hızlandırılacak. Karadağlı futbolcunun, İspanyol ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor. Atletico cephesi bonservis bedeli talep etmiyor, Savic ise 4 milyon Euro civarında bir maaş istiyor. Bu rakam Kara Kartal tarafından yüksek bulunurken, pazarlıklar devam edecek.