Beşiktaş aradığı yıldızları Almanya’da buldu!

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve hatta teklif yapmayan yönetim yerine Salih Özcan'ı düşünüyor. Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon sadece 26 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı vermedi.