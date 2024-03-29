Beşiktaş aradığı yıldızları Almanya'da buldu!
Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma hazırlıklarını yapan Beşiktaş, Almanya'daki temaslarını hızlandırdı. Siyah beyazlıların gündemindeki isimler Salih Özcan ve Patrik Schick.
Beşiktaş gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.
Sabah'da yer alan habere göre bu sezon Alman ekibinde 20 maçta sadece 942 dakika oynamasına rağmen 10 gol, 2 asistlik performansa imza atan Çek futbolcu, bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacak.
1.91 boyundaki golcünün kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Kadrodaki dönüşümü yabancılarla sınırlı tutmayacak olan yönetim, yerli oyuncular için de çalışma içerisinde.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve hatta teklif yapmayan yönetim yerine Salih Özcan'ı düşünüyor. Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon sadece 26 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı vermedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Tırnaklarınız Sararıyor mu? Dikkatli Olun, Bu Hastalığın Habercisi Olabilir!
- SON GÜN! LGS Başvuru Ekranı MEB 2024 | Liseye Geçiş Sınavı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Resimdeki Gizem: İlber Ortaylı Bile Zorlanacak Bu Mantık Hatasını Çözebilecek misin?
- 50 bin TL peşinatla 195,92 m² imarlı arsa müjdesi: Milli Emlak kiradan daha ucuza KDV'siz arazi satıyor!
- SGK duyurdu! 6.500 TL ödeme yapılıyor! Sosyal Yardım Alanlara peş peşe açıklandı: Aile Destek, Evde Bakım, Dul Yetim...
- Emekli Yeni Maaş Tablosu Açığa Çıktı! 10.000 TL Alana 12.267 TL! Kök Aylıklara %24'lük Oran Hesaplandı!
- Evi Olanlar Dikkat! Bildirmezseniz Ceza Yağacak: Son Gün...
- 45.000 TL'ye Arsa Sahibi Olmak Mümkün! Onlarca İlde Vatandaşlar Sıraya Girdi
- Resimde insanlar arasında gizlenmiş kediyi bulan dahi sayılıyor!
- Miktar değişti, SSK, BAĞ-KUR'lu emekliye 12.425 TL jesti! 10.155 TL üstü 23 bin TL altı maaş alana Perşembe Salı IBAN'a yatacak
- Halı Saçaklarının Gizemli İşlevi! Bunu Bilmeniz Gerekiyor!
- Zeka Testi: Pandaların Arasındaki Futbol Topunu 8 Saniyede Bulabilir misin?