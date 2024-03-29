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Beşiktaş aradığı yıldızları Almanya'da buldu!

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 29.03.2024 Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
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Beşiktaş aradığı yıldızları Almanya’da buldu!

Önümüzdeki sezonun kadrosunu kurma hazırlıklarını yapan Beşiktaş, Almanya'daki temaslarını hızlandırdı. Siyah beyazlıların gündemindeki isimler Salih Özcan ve Patrik Schick.

Beşiktaş gelecek sezon kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar'ın yerine Bayer Leverkusen'in 28 yaşındaki santrforu Patrik Schick'i gündemine aldı.

Sabah'da yer alan habere göre bu sezon Alman ekibinde 20 maçta sadece 942 dakika oynamasına rağmen 10 gol, 2 asistlik performansa imza atan Çek futbolcu, bonservisiyle ya da opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılacak.

1.91 boyundaki golcünün kulübüyle 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Kadrodaki dönüşümü yabancılarla sınırlı tutmayacak olan yönetim, yerli oyuncular için de çalışma içerisinde.

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan ile henüz kontrat imzalamayan ve hatta teklif yapmayan yönetim yerine Salih Özcan'ı düşünüyor. Borussia Dortmund'da gözden düşen Salih Özcan, bu sezon sadece 26 maçta forma giyerken gol ya da asist katkısı vermedi.

26 yaşındaki oyuncuyu iki sezon önce 5 milyon Euro'ya Köln'den kadrosuna katan Dortmund'a ne kadar bonservis talep edeceği sorulacak. Siyah beyazlı ekibin ilgilendiği milli futbolcunun da yeni sezonda Alman ekibinden ayrılmayı planladığı kaydedildi.

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