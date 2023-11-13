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Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal'dan sakatlık açıklaması

BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2023
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Beşiktaş’ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal’dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ın sahasında Başakşehir'i 1-0 mağlup ettiği mücadelede dakikalar 41'i gösterirken oyuna giren Rachid Ghezzal ikinci yarıya çıkamamıştı. Tecrübeli oyuncu sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

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