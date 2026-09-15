GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN NURİ ŞAHİN'E TAM DESTEK

Gerçekleştirilen görüşmenin ardından TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin'e destek verdi.

Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

