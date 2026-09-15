Göksel Gümüşdağ’dan Nuri Şahin açıklaması: "Uzun süre birlikte yürüyeceğiz"
Trendyol Süper Lig'in ilk 5 haftasında yaşanan puan kayıplarının ardından Başakşehir'de hareketli saatler yaşandı. Teknik direktör Nuri Şahin ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanlayarak genç teknik adama tam destek verdi.
UEFA Konferans Ligi'ne erken veda eden ve Trendyol Süper Lig'de geride kalan 5 haftada yalnızca 1 galibiyet alarak 4 puanla 13. sırada bulunan Başakşehir'de sular durulmuyor.
Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Nuri Şahin'in koltuğu tartışmaya açılırken, turuncu-lacivertli yönetim genç teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi.
GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ'DAN NURİ ŞAHİN'E TAM DESTEK
Gerçekleştirilen görüşmenin ardından TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin'e destek verdi.
Gümüşdağ, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok. Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." ifadelerini kullandı.