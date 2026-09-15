Farklı Amedspor yenilgisi sonrası Başakşehir'de Nuri Şahin için kritik toplantı yapılacak

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in geleceği tehlikeye girdi. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna kötü başlayan ve geride kalan 5 haftada yalnızca 1 galibiyet elde eden Başakşehir'de Nuri Şahin için tehlike çanları çalıyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, Nuri Şahin ile bir toplantı yapacak.