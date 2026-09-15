Farklı Amedspor yenilgisi sonrası Başakşehir'de Nuri Şahin için kritik toplantı yapılacak
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in geleceği tehlikeye girdi. Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna kötü başlayan ve geride kalan 5 haftada yalnızca 1 galibiyet elde eden Başakşehir'de Nuri Şahin için tehlike çanları çalıyor. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, Nuri Şahin ile bir toplantı yapacak.
Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin'in geleceği tehlikeye girdi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından yönetim, 15 Eylül Salı günüNuri Şahin ile bir toplantı yapacak.
Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonuna kötü başlayan ve geride kalan 5 haftada yalnızca 4 puan toplayabilen Başakşehir'de Teknik Direktör Nuri Şahin'in koltuğu sallanıyor.
Alınan sonuçların ardından Teknik Direktör Nuri Şahin'in takımdaki geleceği belirsizliğe girdi.
NURİ ŞAHİN'İN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR
Sezonun ilk maçında Kocaelispor'u mağlup eden Başakşehir, sonraki haftalarda Trabzonspor, Galatasaray ve Amedspor karşısında sahadan yenilgiyle ayrılırken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Amedspor karşısında yaşanan 5-0'lık ağır mağlubiyetin ardından Nuri Şahin'in geleceği yeniden gündeme geldi.
YÖNETİMLE KRİTİK GÖRÜŞME
Fanatik'in haberine göre Başakşehir yönetimi ile Nuri Şahin 15 Eylül Salı günü kritik bir görüşme yapacak. Toplantının ardından 38 yaşındaki teknik adamın geleceğiyle ilgili kesin karar verilecek.
Başakşehir, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.