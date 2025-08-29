İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi’nden elendi

29 Ağustos 2025, Cuma
Giriş: 29.08.2025 08:33
İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında konuk olduğu Romanya ekibi Universitatea Craiova'ya 3-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

Ion Oblemenco Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 9. dakikada Alexandru Cicaldau, 27. dakikada Stefan Baiaram ve 81. dakikada Steven Nsimba kaydetti.

Turuncu-lacivertli takımın tek golüne ise 9. dakikada Davie Selke attı.

Eşleşmedeki ilk maçı da 2-1 kaybeden İstanbul Başakşehir, bu sonuçla organizasyona veda etti. Romanya ekibi, UEFA Konferans Ligi'nin lig etabında mücadele etmeye hak kazandı.

