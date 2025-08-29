Başakşehir Avrupa’ya veda etti!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Romanya ekibi Universitatea Craiova, Başakşehir'i sahasında ağırladı.

Temsilcimiz, evinde 2-1 yenildiği Universitatea Craiova'ya rövanşta 3-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.

Başakşehir, 7. dakikada Selke'nin golüyle öne geçerken yanıt 9. dakikada Cicaldau'dan geldi.

Ev sahibi takım, 27' Baiaram'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Son sözü ise 81. dakikada Nsimba söyledi.

Başakşehir, 81. dakikada Operi'nin gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla birlikte iki maçı da kaybeden Başakşehir, Konferans Ligi'nden elenen taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada sol kanattan Operi'nin kullandığı köşe atışında Selke kafayla topu filelere gönderdi. 0-1

9. dakikada sol kanattan Bancu'nun pasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda top ağlara gitti. 1-1

19. dakikada soldan ceza sahasına giren Bancu'nun şutunda kaleci Volkan topu çeldi.

27. dakikada soldan Bancu'nun pasında kale önünde Baiaram meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1

61. dakikada Shomurodov'un sağ kanattan ceza sahasına ortasında Kemen'in şutunda top kaleyi bulmadı.

68. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında Opoku'nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

80. dakikada Operi gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

81. dakikada Mekvabishvili'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda kaleci Volkan ile karşı karşıya kalan Steven Nsimba'nın şutunda top ağlarla buluştu. 3-1

İLK 11'LER

Universitatea Craiova: Isenko, Mora, Romanchuk, Screciu, Badelj, Samuel Teles, Baluta, Cicaldau, Bancu, Al Hamlawi, Balaram.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ebosele, Ba, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Onur Ergün, Crespo, Shomurodov, Brnic, Selke.