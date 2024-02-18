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Başakşehir ile City Football Group arasında işbirliği anlaşması

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Giriş Tarihi: 18.02.2024
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Başakşehir ile City Football Group arasında işbirliği anlaşması

RAMS Başakşehir, Manchester City, Girona, Palermo gibi takımları bünyesinde barındıran City Football Group (CFG) ile futbol odaklı iş birliği anlaşması imzaladığını duyurdu.

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