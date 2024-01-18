Başakşehir'den Eden Karzev kararı! Sözleşmesi geshedildi
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, İsrailli oyuncu Eden Karzev hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada oyuncuya para cezası kesildiği ve sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Eden Karzev hakkında açıklama yaptı. Açıklamada kulübün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Karzev'e para cezası verildiği ve oyuncunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görüldüğü ifade edildi.
Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SKANDAL PAYLAŞIM
"14 Ocak Pazar günü, kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yapan Eden Karzev kulübümüz tarafından uyarılmış olup sosyal medya hesabından paylaşımını kaldırmıştır.
SAVUNMA İSTENDİ
İlgili oyuncu 15 Ocak Pazartesi günü kulübümüze çağırılmış futbolcuya paylaşımından dolayı disiplin süreci başlatıldığı bilgisi verilerek oyuncudan savunması istenmiştir.
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