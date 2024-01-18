Başakşehir’den Eden Karzev kararı! Sözleşmesi geshedildi

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Eden Karzev hakkında açıklama yaptı. Açıklamada kulübün yürütmüş olduğu disiplin süreci sonucunda İsrailli futbolcu Karzev'e para cezası verildiği ve oyuncunun kariyerine yurt dışında sürdürmesi uygun görüldüğü ifade edildi.

Başakşehir Kulübü'nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: