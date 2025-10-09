09 Ekim 2025, Perşembe
Resmi açıklama geldi! Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.10.2025 01:49 Güncelleme: 09.10.2025 01:49
Süper Lig ekibi Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR KARNESİ

Bu sezon ligde Antalyaspor ile 8 maça çıkan Emre Belözoğlu, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı.

