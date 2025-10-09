Resmi açıklama geldi! Antalyaspor’da Emre Belözoğlu dönemi sona erdi

Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı (X - Ekran görüntüsü)

Kırmızı-beyazlılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu ve ekibi ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugün Atila Vehbi Konuk Tesisleri'nde Başkanımız Rıza Perçin, yöneticilerimiz ve personellerimizle vedalaşan Emre Belözoğlu ve ekibine teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."