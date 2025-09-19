Antalyaspor, Süper Lig’de yarın Kayserispor’u konuk edecek

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam düdük çalacak. Akdeniz temsilcisinde, Erdoğan Yeşilyurt, Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Hüseyin Türkmen, Bahadır Öztürk ve Dario Saric'in sakatlıkları devam ediyor. Ligin ilk 5 haftasında 3 galibiyeti, 2 yenilgisi bulunan Antalyaspor, topladığı 9 puanla 5. sırada yer alıyor. Bir maçı eksik Kayseri ekibi ise 3 beraberlik, 1 yenilgiyle 15. basamakta bulunuyor. Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.