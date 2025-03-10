Antalyaspor’da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de takip etti.

Antalyaspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.