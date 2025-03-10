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Antalyaspor'da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 23:21
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Antalyaspor’da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile 14 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, Galatasaray müsabakasının hazırlıkları için akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinden sonra dar alanda pas ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de takip etti.

Antalyaspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Antalyaspor’da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı Antalyaspor’da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı Antalyaspor’da Galatasaray maçının hazırlıkları başladı
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