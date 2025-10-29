ZTK 3. tur | Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor MAÇI CANLI İZLE
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursa Yıldırımspor ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma A Spor ekranlarında canlı yayınlanıyor. Maçı ahaber.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında Bursa Yıldırımpor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan ve Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
BURSA YILDIRIMSPOR - CORENDON ALANYASPOR 11'LER
Bursa Yıldırımspor: Deniz, Ebu Sıddık, Kemal, Burak, Ahmet, Muhammet Talha, Güneş, Hakan, Mehmet, Erkan, Ali Mert.
Corendon Alanyaspor: Victor, Viana, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Fatih, Enes, Janvier, İbrahim, Meschack, Baran.