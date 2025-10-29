ZTK 3. tur | Bursa Yıldırımspor - Alanyaspor MAÇI CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Bursa Yıldırımpor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Saat 15.00'te başlayan ve Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

BURSA YILDIRIMSPOR - CORENDON ALANYASPOR 11'LER

Bursa Yıldırımspor: Deniz, Ebu Sıddık, Kemal, Burak, Ahmet, Muhammet Talha, Güneş, Hakan, Mehmet, Erkan, Ali Mert.

Corendon Alanyaspor: Victor, Viana, Bedirhan, Aliti, Hadergjonaj, Fatih, Enes, Janvier, İbrahim, Meschack, Baran.