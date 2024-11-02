Altay evinde Adana’ya karşı

Kadın ve öğrencilere ise stat gişelerinden maraton bileti 65, numaralı tribün bileti 135 TL'den satışa sunulacak. Siyah-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Mehmet Gündüz, Enes ve Hikmet ile tedavisi süren Caner forma giyemeyecek. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan Altay, 16 puanı bulunan 7'nci basamaktaki Adana ekibini yenerek taraftarının önündeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN