Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurdu. Kulüp, Dalcı’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:
"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."