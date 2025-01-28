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Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.01.2025 09:33 Güncelleme: 28.01.2025 09:34
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Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı

Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını karşılıklı anlaşarak ayırdığını duyurdu. Kulüp, Dalcı’ya katkılarından dolayı teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Dalcı'ya teşekkür edilerek şunlar kaydedildi:

"Teknik Direktörümüz Sayın Mustafa Dalcı ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Dalcı ve ekibine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
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