Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.