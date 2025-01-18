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Adana Demirspor, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 18.01.2025 09:46
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Adana Demirspor, Süper Lig’de yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek

Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligde 2'şer galibiyet ve beraberlik elde eden ancak 3 puan silme cezası nedeniyle 5 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, 42 puanla 2. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak. Mavi-lacivertliler, ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye deplasmanda 1-0 yenilmişti.
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