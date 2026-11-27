Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve 1. Lig'in 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezon boyunca geçerli olacak yayın hakları ihalesinin 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te yapılacağını duyurdu. İhale, Riva'da kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarının devrine ilişkin yeni ihale sürecinin tarihini açıkladı. 2027-2028 sezonundan itibaren geçerli olacak ve beş sezonu kapsayacak yayın hakları ihalesi, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre ihale, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek.

İHALE NOTER HUZURUNDA YAPILACAK

Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda gerçekleştirilecek ihale, kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak.

Türk futbolunun en üst iki profesyonel ligi olan Süper Lig ve 1. Lig'i kapsayan ihale kapsamında, 2027-2028 sezonundan başlayarak beş yıllık dönemin yayın hakları için sunulacak teklifler değerlendirilecek.

TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının 2027-2028 sezonundan itibaren beş sezonu kapsayan yayın haklarının devrine ilişkin ihale, 30 Kasım Pazartesi günü saat 14.00'te Riva'da gerçekleştirilecektir. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek ihale, Yayın İhale Komisyonu'nun gözetiminde ve noter huzurunda kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacaktır."