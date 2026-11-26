Mika Hakkinen (A Haber Foto Arşiv)

"İSTANBUL BENİM İÇİN İKİNCİ MEMLEKETİM GİBİ OLDU"

İstanbul'a birçok kez geldiğini belirten Hakkinen, "İstanbul'a şu ana kadar çok kez geldim. Hatta 2005 yılında gelmiştim. Sanıyorum Türkiye'ye toplamda 4-5 defa geldim. İstanbul artık benim için ikinci memleketim gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Formula 1 yarışlarının düzenlendiği şehirler açısından taraftarların önemine dikkat çeken Finlandiyalı eski pilot, "Öncelikle tabii ki taraftarlar çok önemli. Formula 1 hayranları, Grand Prix için piste gittiğinizde orada çok sayıda insanı görüyorsunuz. Bu, her zaman çok büyük bir organizasyon oluyor. Dolayısıyla çok iyi bir şey. En son Las Vegas Grand Prix'sinde de görmüşsünüzdür, o da çok heyecanlı bir Grand Prix'ydi. Formula 1, pek çok sponsoru ve iş ortağı olan bir yarış organizasyonu. Dolayısıyla bir Grand Prix'nin şehirde düzenlenmesi her zaman çok önemli ve büyük bir olay" diye konuştu.

"İSTANBUL PARK ÇOK ZORLU AMA HARİKA BİR PİST"

İstanbul Park'ın teknik açıdan zorlayıcı bir pist olduğunu dile getiren Hakkinen, "İstanbul'daki pist öncelikle çok zorlu bir pist. Buradaki yarış da benim için çok zorluydu. Çünkü pistin yükseltileri çok farklı, sürekli iniş ve çıkışların olduğu bir yapısı var. Dolayısıyla aracın dengesini kurmak biraz sıkıntılı olabiliyor. Ancak bunların ötesinde çok harika ve keyifli bir pist. Eminim buraya gelecek Formula 1 pilotları da yarışı büyük bir heyecanla bekliyorlardır" şeklinde konuştu.