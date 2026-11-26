Mika Hakkinen (A Haber Foto Arşiv)
Senna'nın bu mücadelenin ardından kendisini geliştirmek için yoğun bir şekilde çalıştığını aktaran şampiyon pilot, "Yarışın ardından Senna üzüldü. Sanıyorum bir iki hafta boyunca kendisini toparlayamadı ancak sonrasında yeniden toparlandı. Geriye kalan son iki Grand Prix'de çok iyi yarıştı. Mühendislerle çok iyi çalıştı. Bu durum bana da önemli bir şey öğretti. O anda Senna'dan daha iyi olmadığımı fark ettim. Hem deneyimi hem mühendislerle çalışma şekli hem de yarışı anlama biçimi, onu yeniden geçmemi ve yenmemi engelledi. Benim o dönemdeki deneyimim buna yetmedi" değerlendirmesinde bulundu.
"DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNU 30 YAŞINDA KAZANDIM"
Motor sporlarına 6 yaşında başladığını ve uzun yıllar boyunca kendisini geliştirdiğini belirten Hakkinen, dünya şampiyonluğunun ardında yoğun bir çalışma sürecinin bulunduğunu vurguladı.
Mika Hakkinen, "Motor sporlarına 6 yaşında başladım. O yaştan beri aslında bu yarışların içinde öğrenmeye devam ediyorum. İlk dünya şampiyonluğumu, ilk şampiyonamı 30 yaşında kazandım. Bunun çok çalışmanın getirdiği bir başarı olduğunu söyleyebilirim. Ailem zaten yetenekli olduğumu fark etmişti. Araba kullanma ve hızlı sporlar konusunda bir yeteneğim vardı. Ancak profesyonel bir yarışçı, profesyonel bir Formula 1 pilotu olmak için yetenekten fazlasının gerektiğini düşünüyorum. Çok çalışmanız gerekiyor. Dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra ne yaptığımı soracak olursanız, sabah uyandım ve banka hesabımı kontrol ettim. Komikti" diye konuştu.
Mika Hakkinen (A Haber Foto Arşiv)
Şampiyonluğun özgüven ve motivasyon açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Finlandiyalı eski pilot, "Yıllarca süren çalışmaların ve yarışların ardından gelen bir şampiyonluk, mutlaka özgüveninizi ve motivasyonunuzu artırıyor. Birlikte çalıştığınız takım arkadaşlarınızın hem size duyduğu hem de sizin onlara duyduğunuz saygı çok daha fazla artıyor. Benim şampiyon olmam aynı ekiple geçirdiğim yedi yılın sonunda gerçekleşti. Oldukça güzel, büyük cesaret ve emek gerektiren süreçlerin ardından kazanılmış şampiyonluklardı" ifadelerini kullandı.
"SCHUMACHER İNANILMAZ BİR SAVAŞÇIYDI"
Kariyeri boyunca birçok kez karşı karşıya geldiği Michael Schumacher hakkında da konuşan Hakkinen, Alman pilotun son derece profesyonel ve mücadeleci bir karaktere sahip olduğunu söyledi.
Schumacher'i yakından tanımanın pistteki rekabet açısından önemli olduğunu belirten Hakkinen, "Michael Schumacher hakkında söylenecek çok şey var. Öncelikle inanılmaz bir savaşçı, son derece profesyonel bir pilottu. Bazen de biraz yaramaz bir çocuk gibiydi. Kendisini iyi tanıyordum ve bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü rakibinizi tanımanız gerekiyor. Pistte bir kişiyi geçmek istiyorsanız onun ne tür manevralar yaptığını bilmeniz ve onu takip etmeniz lazım. Ben de kendisini tanıyordum, oldukça iyi tanıdım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendisiyle birlikte yarışmış olmaktan dolayı da çok gururluyum" ifadelerini kullandı.
Mika Hakkinen (A Haber Foto Arşiv)
SCHUMACHER'İ NASIL GEÇTİĞİNİ ANLATTI
2000 yılında düzenlenen Belçika Grand Prix'nin kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu dile getiren Hakkinen, Schumacher ile yaşadığı mücadeleyi anlattı.
Hakkinen, "2000 yılındaki Grand Prix çok özel bir yarıştı. Yarışa başladım ve uzun süre lider konumda kaldım. Daha sonra bazı şeyler oldu ve bir hata yaptım. Michael liderliği aldı. Önümüzde altı tur vardı. Altı tur boyunca bu şekilde yarıştık ve ardından onu geçmeyi başardım. Şimdi düşündüğümde, benim hayatımda çok özel bir yeri olan Grand Prix'ydi" dedi.
İki pilotun farklı yarış stratejileri uyguladığını belirten Hakkinen, "Benim yere basma kuvvetim çok yüksekti, o ise genellikle daha düşük yere basma kuvvetiyle yarışıyordu. Bunlar farklı taktiklerdi. Düzlüklerde ben çok iyiydim, yükseltilerde ve inişlerde ise o daha hızlıydı. Ben de kendi avantajlarımı kullanmaya çalıştım. Onu geçmeye çalıştığımda, daha önce de söylediğim gibi, biraz yaramaz biriydi. Geçememem için sürekli önüme kırarak beni engelledi. Onu geçebileceğim tek bir nokta vardı. O noktada elimden geleni yaptım ve geçmeyi başardım" şeklinde konuştu.
"MONACO GRAND PRIX'Sİ EN ÖZEL YARIŞLARIMDAN BİRİYDİ"
Kariyerinde unutamadığı yarışlara da değinen Hakkinen, 1998 Monaco Grand Prix'sinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.
Hakkinen, "1998 Monaco Grand Prix'sini örnek verebilirim. Benim en iyi yarışlarımdan biriydi. Aynı zamanda çok özel bir Grand Prix'ydi. Bu kadar özel olmasının sebebi, Monaco Grand Prix'sini kazanmanın insana kendisini çok özel hissettirecek bir duygu olduğunu düşünmemizdi. Çünkü ekibinizle birlikte orada kazandığınızda, özgüveninizin artmasıyla dünya şampiyonasını da kazanabileceğinize inanmanız kaçınılmaz oluyor" dedi.
Mika Hakkinen (A Haber Foto Arşiv)
Yarışın ardından taraftarların tepkilerini gözlemlediği anın da hafızasında yer ettiğini belirten şampiyon pilot, "Bir de yarış bittikten sonra özellikle durup taraftarların sesini dinledim. Monaco Grand Prix'sinde seyirciler piste çok yakın bir noktadan yarışı izliyor. Dolayısıyla yarışın ardından insanların tepkilerini gözlemlediğim çok özel bir an yaşadım. Benim için en özel yarışlardan biriydi" değerlendirmesinde bulundu.
2001 yılında son turda yaşadığı şanssızlığa ve Ferrari ile mücadele ettiği yarışlara da değinen Hakkinen, 2000 yılında Michael Schumacher'in Ferrari adına yarıştığı mücadeleyi unutamadığını söyledi.
Hakkinen, "2001 yarışında son turda yaşanan bir şanssızlık vardı. Güzel bir yarıştı ve benim için dersler çıkardığım bir mücadele oldu. Zaten kazanamadığım halde benim için özel olan yarışlar arasında Ferrari'ye karşı mücadele ettiğim yarışları da saymam gerekir. Özellikle 2000 yılında Michael, Ferrari'nin ekibindeydi. Ferrari'nin Michael Schumacher'e verdiği destek çok büyüktü. O yarışta ikinci olduk. Aslında Ferrari'nin kazanacağını biliyorduk. Ancak bu tür yarışlarda ders çıkarmak önemli. Ben iyi yarıştığımı düşünüyorum. En iyi performans gösterdiğim yarışlardan biriydi. Kendi takım arkadaşım David'den çok daha iyi yarışmıştım. O da bir gün bu röportajı duyarsa benimle aynı fikirde olur mu, bilemiyorum" açıklamasını yaptı.
"ŞU ANDA BİLE MCLAREN'IN KAZANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
McLaren'ın geleceğine ilişkin daha önce yaptığı değerlendirmelerin bir öngörüden ibaret olduğunu belirten Hakkinen, takımın yapısına ve yatırım stratejisine dikkat çekti.
Hakkinen, "McLaren ile ilgili doğru çıkan öngörümün kahinlikle ilgisi yok. Bir kristal küreye bakıp geleceği görmedim. Ancak McLaren ekibiyle tanıştım ve onları yakından tanıma fırsatım oldu. Harika bir ekip, harika pilotlar ve çok iyi mühendislerden oluşuyorlar. Bundan da önemlisi, yatırımlarını nereye yapacaklarını ve hangi yönde ilerleyeceklerini biliyorlar. Elinizdeki parayı hangi alana yatıracağınızı biliyorsanız başarının gelmesi kaçınılmaz oluyor. Benim için bu durum adeta dejavu gibiydi. Açıkçası şu anda bile McLaren'ın kazanacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
YENİ DÜZENLEMELERDEN ŞİKAYETÇİ DEĞİL
Formula 1'deki yeni düzenlemeler ve özellikle güç ünitesine ilişkin kurallar hakkında da görüşlerini paylaşan Mika Hakkinen, "Düzenlemelerle, özellikle de güç ünitesi düzenlemeleriyle ilgili olarak bazıları memnun oldu, bazıları olmadı. Bu böyledir. Kural kuraldır, düzenleme düzenlemedir. Yeni bir düzenleme geldiğinde ona göre elinizden gelenin en iyisini yapmanız, düzenlemenin en iyi yönlerini ve size sağlayacağı avantajları değerlendirmeniz gerekir" şeklinde konuştu.
Los Angeles Grand Prix'sinin yeni düzenlemelerin olumlu sonuçlarını gösterdiğini düşündüğünü dile getiren Hakkinen, "Los Angeles Grand Prix'sinin bunun iyi bir örneği olduğunu düşünüyorum. Demek ki yeni kurallar ve düzenlemeler kapsamında bazı şeyleri doğru yapmışlar. Çünkü çok keyifli bir yarıştı. Birçok geçiş oldu, yarış aksiyon doluydu ve araçlar birbirlerine çok yakın mesafelerde mücadele etti. Dolayısıyla düzenlemelerle ilgili herhangi bir şikayetim yok" diye konuştu.