Alperen Şengün triple-double yaptı! Houston Rockets tarihine adını yazdırdı
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Spot: NBA'de Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 116-104 mağlup etti.Karşılaşmada 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde en çok triple-double yapan ikinci oyuncu oldu.
NBA'de Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Phoenix Suns'ı 116-104 mağlup etti.
ALPEREN ŞENGÜN'DEN TRIPLE-DOUBLE
Karşılaşmada 31 dakika 57 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 23 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle triple-double yaparak galibiyete katkı sağladı.
HOUSTON ROCKETS TARİHİNE GEÇTİ
Başarılı performansıyla dikkat çeken Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde en çok triple-double yapan ikinci basketbolcu oldu.