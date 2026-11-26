Alperen Şengün triple-double yaptı! Houston Rockets tarihine adını yazdırdı

Spot: NBA'de Houston Rockets, sahasında Phoenix Suns'ı 116-104 mağlup etti.Karşılaşmada 23 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yapan milli basketbolcu Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde en çok triple-double yapan ikinci oyuncu oldu.