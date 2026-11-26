Stefan Savic'in CSKA Sofya karşılaşmasında dinlendirilmesi bekleniyor. (DHA)

İLK KEZ BULGAR TAKIMI İLE KARŞILAŞACAK

Trabzonspor, ilk kez bir Bulgar takımı ile karşı karşıya gelecek. CSKA Sofya ile yapılacak UEFA Konferans Ligi karşılaşması bordo-mavili ekibin ilk kez bir Bulgar takımı ile oynadığı karşılaşma olarak kayıtlara geçecek.