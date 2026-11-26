Trabzonspor Avrupa'da sahne alıyor! CSKA Sofya maçında muhtemel 11'ler
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile karşılaşacak. Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Kritik maçta sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli forma giyemeyecek.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile karşılaşacak.
MUHTEMEL 11'LER
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CSKA Sofya: Lapoukhov, Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino, Ngome, Jordao, Sensi, Pittas, Panayotov, Godoy
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Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Bouchouari, Ozan, Salah, Saviolo, Onuachu
KRİTİK MAÇ 23.00'TE
Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ile Hicham Zakrani yapacak.
TRABZONSPOR 12. SIRADA
UEFA Konferans Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını 4-2, ikinci karşılaşmasında sahasında İskoçya'nın Hearts ekibini 2-0 mağlup eden, ardından Almanya temsilcisi Freiburg'a evinde 1-0 yenilen bordo-mavililer, 6 puanla 12. sırada yer alıyor. CSKA Sofya ise oynadığı 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 mağlubiyetle 1 puan elde ederek 28. sırada bulunuyor.
O İSİMLER YOK
Trabzonspor'da oynama izni olan oyunculardan sakatlıkları bulunan Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol Folcarelli, karşılaşmada forma giyemeyecek, Stefan Savic'in de dinlendirilmesi bekleniyor.
BORDO MAVİLİ TARAFTARLAR YERİNİ ALAMAYACAK
Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.
UEFA KONFERANS LİGİ'NDE 12. MAÇ
Trabzonspor, CSKA Sofya ile oynayacağı maçla UEFA Konferans Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 3 numaralı kupasında 12. kez sahne alacak.
UEFA Konferans Ligi'nde ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç'in Molde takımıyla karşılaşan bordo-mavililer, bu organizasyonda oynadığı 11 maçın 3'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 4'ünü ise kaybetti.
Bu maçlarda rakip fileleri 13 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde de 15 gol gördü.
Bordo-mavili takım, bu sezon Avrupa'da altıncı karşılaşmasını oynayacak. Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına sahasında 1-0, deplasmanda 4-0 mağlup oldu.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2, sahasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenerken Almanya'nın Freiburg takımına evinde 1-0 kaybetti.